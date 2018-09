Inchiesta bis Case Popolari, indagati gli ex sindaci Adriana Poli Bortone e Paolo Perrone

La Procura continua ad indagare sull’affaire degli alloggi popolari e nel registro degli indagati compaiono nomi eccellenti.

Infatti, come riporta l’edizione odierna de “Il Nuovo Quotidiano di Puglia“, i pm portano avanti un’inchiesta parallela a quella che ha portato all’arresto di Attilio Monosi, Luca Pasqualini e Antonio Torricelli.

A seguito della proroga di sei mesi delle indagini, risultano indagati gli ex sindaci Adriana Poli Bortone, 74enne e Paolo Perrone, 50enne.

Gli altri indagati

Non solo loro, anche l’ex consigliere regionale di Azzurro Popolare Vito Aloisi, consigliere regionale di Azzurro popolare; Domenico Maresca, 65enne di Torre del Greco, ex segretario generale del Comune (fino al 2009). E poi, Vincenzo Specchia, 64enne, attuale segretario generale; Maria Luisa De Salvo, 64enne, dirigente comunale; Raffaele Attisani, 76enne, ex dirigente del settore Urbanistica; Nicola Massimo Elia, 62enne, dirigente comunale; Luigi Maniglio, 67enne, ex dirigente dell’ufficio tecnico.

I reati contestati, a vario titolo e in diversa misura, sono: abuso d’ufficio, omissione di atti d’ufficio, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale, invasione di terreni o edifici, in concorso.

Si tratterebbe di uno stralcio dell’inchiesta madre, sfociata nell’ordinanza del gip Giovanni Gallo. Ora, i pubblici ministeri Massimiliano Carducci e Roberta Licci dovranno tirare le somme e stabilire se procedere con la chiusura delle indagini o chiedere l’archiviazione.

Ultima modifica: 21 settembre 2018 10:38