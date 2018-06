Si piazza in un negozio e infastidisce i clienti fino alla chiusura. Nei guai un 20enne nigeriano

Non si è mai spostato, neanche per un minuto il 20enne nato in Nigeria, ma da tempo residente a Maglie in attesa della richiesta di asilo. Era entrato in un negozio della cittadina alle nove del mattino e sino a tarda serata aveva infastidito i clienti.

Non solo, quando le lancette dell’orologio avevano ormai segnato le 20.00 ha anche cercato di impedire al responsabile la regolare chiusura dell’esercizio commerciale. Insomma, non ne voleva sapere di allontanarsi tant’è che è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto si sono precipitati gli uomini del Nucleo Operativo e radiomobile della locale compagnia, ma il 20enne non ha voluto sentire ragioni, rifiutando – tra l’altro – di mostrare il permesso di soggiorno e i documenti di identità. Ha anche declinato, con modi poco gentili, l’invito degli uomini in divisa di seguirlo in Caserma, per le previste operazioni di identificazione.

Alla fine, il ragazzo è stato deferito in stato di libertà con le accuse di resistenza a Pubblico Ufficiale, violenza privata e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto dal personale del n.o.r. che procede.

