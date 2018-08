Uova di tartaruga caretta-caretta sulle spiagge di Gallipoli, è iniziata la fase della schiusa

Chiunque abbia avuto la fortuna di assistere alla schiusa delle uova sulla spiaggia racconta di uno spettacolo unico. Impossibile descrivere l’emozione che si prova nel vedere queste piccole tartarughe cercare il mare non appena spuntano con la testolina dalla sabbia. Un evento eccezionale, ma non raro in Salento, dove sembra aver trovato ‘casa’ la Caretta-Caretta, la più piccola tra le tartarughe del Mediterraneo.

Quest’anno a custodire le preziose uova è anche una spiaggia del litorale sud di Gallipoli, dove è iniziata da poco la fase iniziale della schiusa. Un processo delicato che necessita di molte “accortezze” per questo in tanti stanno monitorando il nido in attesa della nascita: c’è il Sindaco Stefano Minerva con l’Assessore Paola Scialpi, ci sono anche una delegazione di Legambiente, il corpo di Polizia Municipale e la Capitaneria di Porto.

«Estremamente contenta per questo evento che sta avvenendo nelle nostre coste. La zona – ha dichiarato l’Assessore Paola Scialpi – è già delimitata e sorvegliata sia da Legambiente che dal nostro corpo di Polizia Municipale e dalla Protezione civile. Invito tutti i cittadini e i curiosi a rispettare quanto sta accadendo e permettere che tutto avvenga secondo natura».

La nidificazione della tartaruga marina sulla spiaggia gallipolina diviene sinonimo di sostenibilità del territorio: solo mare e spiaggia pulita possono permettere un evento di questo tipo.

La sorpresa tra la sabbia

«Il nido è stato scoperto per caso, questa mattina, da alcuni bagnanti (erano da poco passate le 9.00). Le uova – ha raccontato Maurizio Manna di Legambiente – sono state presumibilmente deposte tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. Il nido potrebbe essere uno di quelli deposti in zona dalla stessa madre, e conferma la costa gallpolina come area di deposizione della Caretta caretta, specie protetta dalle convenzioni internazionali e dalle norme europee per la tutela della biodiversità. Le uova, solitamente da 50 a 100 per nido, si schiuderanno nell’arco di una quindicina di giorni e le piccole tartarughe raggiungeranno il mare in gruppi di numero variabile durante le ore notturne».

Il motivo per cui le tartarughe marine depongono le uova, sempre nella stessa spiaggia o almeno sempre nella stessa zona, è ancora un mistero senza soluzione.

«Il nido è in una posizione particolare, circa 12 metri dall’acqua, sopraelevato e in un piccolo deposito sabbioso tra gli scogli».

Ultima modifica: 24 agosto 2018 17:49