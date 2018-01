Non si ferma all’Alt e scappa, 22enne fermato dopo un pericoloso inseguimento

Non si è fermato all’alt dei carabinieri, ma la folle corsa al volante della sua auto è servita a poco ad un 22enne di Scorrano, fermato in Piazza Vittorio Emanuele dai militari dell’aliquota radiomobile dipendente dal Norm della compagnia di Maglie. Sono cominciati così i guai per L.N. (queste le sue iniziali), deferito in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale.

La ricostruzione dei fatti

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnano mezzanotte e mezza, quando gli uomini in divisa hanno intimato di fermarsi al conducente di una Fiat 600 che, davanti alla paletta sventolata, non ha fermato il veicolo, come prassi vuole. Probabilmente per sfuggire al controllo (per chissà quale oscuro motivo) il 22enne è scappato. Una fuga avventata, quanto pericolosa per la circolazione stradale che, solo per fortuna, non ha creato danni a cose o persone.

Inseguito da una Gazzella per le strade della cittadina, il guidatore è stato bloccato dopo circa un chilometro. Una volta identificato è finito nei guai, come detto, per resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto dai carabinieri.

