Inseguiti sulla tangenziale est, abbandonano l’auto rubata e fuggono nelle campagne. Ricerche della banda in corso

Il furto all’interno di un appartamento che pare abbia fruttato alla banda un bel gruzzoletto, la corsa a tutta velocità su una macchina di grossa cilindrata, l’inseguimento per sfuggire all’arreso degli uomini in divisa e, come se non bastasse, la fuga nei campi come ultimo tentativo di farla franca. Sembra il copione di un film, la sceneggiatura di una serie tv crime, ma è accaduto davvero questa mattina tra Diso, dove i topi di appartamento hanno fatto incetta di monili in oro e la tangenziale est di Lecce dove hanno dovuto seminare le pattuglie di polizia e carabinieri che li stavano tallonando.

I fatti

Tutto parte da Diso, quando i carabinieri della locale stazione hanno bussato alla porta di un appartamento dove si era appena consumato un furto. Cinque malviventi, con il volto coperto da un passamontagna si erano introdotti nell’abitazione, dopo aver forzato l’ingresso. Compiuta la razzia di monili in oro, del valore non ancora quantificato, erano scappati via pensando di averla fatta franca.

Qualcuno però ha assistito alla fuga fornendo un dettaglio importante ai militari: i criminali si erano dileguati a bordo di una BMW scura. Non solo, era riuscito persino a segnare il numero di targa che però apparteneva ad una Hyundai rubata, come dimostra la denuncia presentata il 18 aprile ai carabinieri della stazione di Calimera. Dettaglio che ha solo confermato i sospetti.

Sono bastati pochi minuti, giusto il tempo per diramare le informazioni ottenute, per intercettare la banda, sulla tangenziale est di Lecce. Immediatamente pattuglie della Polizia e del Norm della compagnia di Lecce hanno cercato di bloccare la Bmv. Dopo un lungo inseguimento la corsa è terminata in via Caliò, a Torre Veneri dove è stata ritrovata la macchina abbandonata. Dei cinque nessuna traccia: hanno continuato la loro fuga a piedi. Le ricerche sono ancora in corso.

