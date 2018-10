Interdittiva Antimafia nei confronti dell’Igeco, le accuse e il “nodo” appalti

Un terremoto giudiziario si abbatte sull’Igeco, avente sede legale nella capitale e operativa a Galugnano, raggiunta nelle scorse ore da un’interdittiva antimafia.

Il prefetto di Roma Paola Basilone, firmatario del provvedimento, ritiene che vi siano stati rapporti tra la società e personaggi di spicco della Sacra Corona Unita. In particolare viene contestata l’assunzione di dipendenti appartenenti alla malavita organizzata.

L’interdittiva si sofferma, in particolare, sulla figura di Tommaso Ricchiuto, non più Presidente del gruppo dopo un’altra inchiesta (è subentrata la figlia Cinzia), ma ritenuto tutt’ora il “deus ex machina del Gruppo Igeco”.

Gli accertamenti sono scattati a seguito dell’operazione “Coltura”, che ha portato allo scioglimento del Consiglio comunale di Parabita per infiltrazioni mafiose.

In base alle indagini, alcuni elementi del clan Giannelli avrebbero prestato servizio presso la Igeco.Tra loro, appunto, Marco Giannelli; un uomo legato al neo pentito Tommaso Montedoro e Luigi Spennato, (personaggio contiguo al boss Augustino Potenza, freddato a colpi di arma da fuoco a Casarano) rimasto gravemente ferito dopo un attentato.

Adesso, occorrerà capire cosa ne sarà degli appalti di Igeco (come quello da 3,3 milioni per i lavori di ammodernamento della darsena di San Cataldo) e delle quote societarie, detenute nella Sgm, società partecipata del Comune di Lecce.

Ultima modifica: 5 ottobre 2018 10:30