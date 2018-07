Si allontana dall’ospedale senza certificare l’assenza. Interdetto per 6 mesi Direttore medico

Non solo Lecce, l’assenteismo sul luogo di lavoro, sembrerebbe essere di moda anche in altre città del Salento.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Campi Salentina, infatti, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di interdizione di sei mesi dalla professione medica, nei confronti di un Direttore sanitario presso il nosocomio campiota.

Il provvedimento scaturisce da un’attività di indagine che ha documento come il professionista si allontanasse per lunghi periodi dal luogo in cui svolgeva il suo mestiere, assentandosi per compiere impegni privati e, in particolare, si recava nel corso delle assenze ingiustificate, presso una struttura nella Zona Cesarina, tornando presso la propria abitazione.

I numerosi servizi di osservazione hanno certificato, tramite foto e video-riprese, che l’uomo era solito giungere presso l’ospedale di prima mattina, per poi lasciare il luogo di lavoro poche ore dopo, senza certificare l’assenza “strisciando” l’apposito badge.

Il Direttore, poi, rientrava sul luogo di lavoro in orario serale, per poi uscire immediatamente dopo, questa volta dopo aver utilizzato la tessera magnetica, certificando, in questo modo, di aver svolto le proprie mansioni per l’intero arco pomeridiano.

I risultati delle investigazioni sono stati totalmente condivisi dalla Magistratura leccese. Le verifiche sono state corroborate dall’interrogatorio dello scorso 9 luglio, quando il dottore ha ammesso le proprie responsabilità. Responsabilità che hanno fatto sì che giungesse l’interdizione.

