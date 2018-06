Lasciata sola e senza farmaci per intascare la pensione, l’avvocatessa si difende: “voleva stare con noi”

Se l’hanno portata via dall’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove era ricoverata è stato solo perché volevano prendersi cura di lei. Ha ammesso di aver sbagliato, nel lungo interrogatorio di garanzia, Gabriella Cassano, avvocato civilista 47enne di Lecce, finita ai domiciliari insieme al suo compagno, Fabio degli Angeli, 48enne di Carmiano.

Erano chiamati a difendersi dalle pesanti accuse, contestate a vario titolo, di sottrazione, abbandono e circonvenzione di incapace, sequestro di persona, falso e tentata estorsione.

L’avvocatessa (stando alla versione fornita dagli inquirenti) ha risposto a tutte le domande del Gip, Alcide Maritati. Ella ha affermato che non avrebbero dovuto “prelevare” la 27enne – affetta a gravi deficit cognitivi – dal reparto di Psichiatria, ma se lo hanno fatto è stato perché la ragazza aveva espresso la volontà di stare con loro.

Un’azione a fin di bene, un eccesso di zelo, secondo l’avvocatessa, che non è stato dettato da motivi di lucro. Nega, infatti, di aver voluto mettere le mani sulla pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento della malcapitata, lasciata da sola al freddo di gennaio, senza medicine e abbandonata in condizioni igieniche pessime tanto che si è ammalata, come avrebbero ricostruito le indagini avviate dalla Squadra Mobile e coordinate dal sostituto procuratore Maria Rosaria Micucci, che hanno scoperto e fermato il piano “diabolico” escogitato dalla coppia. .

Ricordiamo anche il pm ha chiesto l’incidente probatorio per sentire la presunta vittima.

La Cassano è assistita dall’avvocato Luigi Piccinni.

Invece, Fabio Degli Angeli, compagno della Cassano, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Egli è difeso dal legale Vito Quarta, che ha avanzato istanza di scarcerazione.

Insieme a loro sono indagate anche altre tre persone: uno psicologo, un contadino e un pensionato.

Ultima modifica: 4 giugno 2018 19:57