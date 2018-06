Investe un ciclista con l’auto e scende per soccorrerlo, ma poi ci ripensa e fugge. Caccia al pirata della strada

Cosa lo avrà spinto, una volta saputo che sul luogo sarebbero giunti i Carabinieri e i sanitari del 118, a rinunciare a soccorrere un 60enne che aveva investito poco prima con la sua autovettura a darsela a gambe, probabilmente lo si saprà al termine delle indagini, fatto sta che ci troviamo di fronte a un comportamento perlomeno insolito, visto che, solitamente, o si fugge via facendo finta di nulla o ci ferma per portare aiuto.

Nella serata di ieri, intorno alle 23.00 circa, dopo una telefonata giunta al 112, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Maglie, sono stati chiamati a intervenire in Via Boccaccio, all’altezza dell’intersezione con Via IV Novembre, a Melpignano, dove, poco prima, un 60enne nato a Poggiardo, ma residente nella città dove a fine agosto si svolge il Concertone de “La Notte Della Taranta”, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta è stato improvvisamente investito da un’autovettura, una Fiat Punto, il cui il conducente dapprima è sceso per prestare soccorso, ma poi, una volta saputo che sul luogo sarebbero giunti i Carabinieri e i sanitari del 118, è salito repentinamente a bordo del veicolo, per darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Una volta giunti sul posto gli uomini dell’Arma hanno prestato i primi soccorsi, ma a causa delle ferite riportate il malcapitato è stato trasportato dal 118 presso l’ospedale di Scorrano dove è stato ricoverato.

Sono in corso le indagini per risalire all’identità dell’investitore.

Ultima modifica: 26 giugno 2018 18:31