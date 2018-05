Investì madre e figlio sulle strisce pedonali: patteggia la pena a 2 anni e 9 mesi

Patteggia la pena, la donna accusata di aver investito sulle strisce pedonali madre e figlio, nei pressi di una scuola su viale dello Stadio. Zaira Palumbo morì circa un mese dopo presso una clinica privata, mentre il ragazzo di appena undici anni, rimase ferito in misura meno grave.

Questa mattina, il gup Michele Toriello ha accolto l’istanza di patteggiamento a 2 anni e 9 mesi. G. T., 36enne di Lecce, rispondeva di omicidio stradale e lesioni personali gravi. Era assistita dagli avvocati Fabrizio Marra e Giuseppe Serratì che in precedenza avevano concordato la pena con il Pubblico Ministero Maria Rosaria Micucci.

La mamma ed il figlio, il 7 aprile del 2017, come ogni giorno alle stessa ora, stavano attraversando la strada in viale dello Stadio per recarsi nei pressi delle scuole medie di via Carrara, qualche metro più avanti, all’Istituto centrale “Stomeo Zimbalo” (tra la zona 167 B e l a C). Una macchina, sopraggiunta a velocità sostenuta, ha improvvisamente investito entrambi. L’investitrice risultò negativa ai test su alcool e stupefacenti e non era al telefono. In base alla ricostruzione degli inquirenti, procedeva a 56 chilometri orari e non furono trovati segni di frenata.

Il ragazzo, venne ricoverato e poi dimesso, nel reparto di neurochirurgia per accertamenti su eventuali lesioni vertebrali all’altezza della colonna dorsale. Le condizioni della madre, arrivata in “codice rosso”, apparvero subito gravi (sbalzata per terra a seguito dell’urto e con una ferita a livello del femore), tant’è che i medici optarono per la prognosi riservata. Dopodiché, il ricovero nel reparto di Rianimazione, poiché in coma. Dal 2 maggio, la giovane mamma aveva raggiunto una clinica privata per continuare le cure. Poi, all’alba del 19 maggio, la tragica notizia del decesso.

Ultima modifica: 8 maggio 2018 15:20