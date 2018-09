«La vita promessa», cresce l’attesa per la terza puntata in onda su Rai1

Ha (quasi) convinto tutti «La vita promessa», la fiction diretta da Ricky Tognazzi che ha tenuto incollati davanti al piccolo schermo quasi sei milioni di telespettatori. I numeri dello share hanno premiato le prime due puntate andate in onda, come di consueto, su Rai1 e ora il pubblico che si è affezionato alla storia di Carmela, questa mamma coraggiosa che lascia la Sicilia per dare un futuro migliore ai suoi figli, è ansioso di conoscere cosa accadrà nell’appuntamento in prime time di lunedì, 24 settembre.

Spoiler della terza puntata

Le cose per la famiglia Rizzo sembrano andare per il verso giusto. Il primogenito Michele ha trovato un lavoro stabile ed è diventato un punto di riferimento per la famiglia e per i colleghi che lavorano nella sua stessa fabbrica. I curiosi e gli amanti del “lieto fine”, invece, non vedono l’ora di sapere come evolverà l’amicizia tra Carmela e Mr. Ferri che ha cercato sempre di aiutare la famiglia. L’uomo prende sotto la sua ala Alfredo, il più piccolo dei fratelli Rizzo: gli insegna l’algebra e l’inglese e lo introduce alle regole della Borsa e di Wall Street. Non solo, l’uomo inizia a provare sentimenti forti per la donna, ma non riesce ancora a dichiararsi. Importanti novità anche per il figlio Rocco.

La quarta ed ultima puntata andrà in onda lunedì 1° ottobre 2018. In streaming su RaiPlay. è possibile rivedere anche le puntate precedenti.

Ultima modifica: 23 settembre 2018 9:05