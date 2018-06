Vessa e aggredisce violentemente i familiari, finisce in manette 42enne di Gallipoli

Avrebbe perpetrato negli ultimi tempi una serie di vessazioni e aggressioni fisiche, in alcuni casi anche dure, ai danni dei propri famigliari, per questi motivi gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Gallipoli, a seguito di reiterati interventi eseguiti dalla volante, hanno tratto in arresto, su ordine di custodia cautelare, Luca Scialpi, 42enne della “Città Bella” con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, aggravati e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’uomo, ripetiamo, nell’ultimo periodo aveva ridotto i familiari a uno stato di soggezione caratterizzato da continue vessazioni e aggressioni fisiche, in alcuni casi anche molto violente.

Ma non solo. Nello stesso periodo aveva anche aggredito, provocando lesioni, il personale addetto alla vigilanza dell’ospedale di Gallipoli per futili motivi.

Luca Scialpi, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato tradotto agli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica in attesa degli esiti processuali.

Ultima modifica: 16 giugno 2018 13:38