Apprezzato come ingegnere e stimato come uomo politico: si è spento Mario Romano, ex sindaco di Matino

Un grave lutto ha colpito la comunità di Matino che ora piange per la scomparsa di Mario Romano, ingegnere affermato, ma soprattutto ex sindaco della città in cui è nato nel lontano 1946 e che ha guidato per due consiliature dal 1985 al 1993.

Lascia la moglie Gretchen Branch e due figli Dixi e Diego e lascia un vuoto anche nei suoi concittadini che hanno imparato ad apprezzarlo come professionista e come uomo politico, aperto sempre al dialogo e all’ascolto. Con il cognato, il senatore Rosario Giorgio Costa ha condiviso la lunga e impegnativa attività amministrativa.

Grazie a lui Matino ha cambiato volto, i suoi “interventi” da Sindaco ora sono impronte indelebili. Recano la sua firma, ad esempio, la realizzazione della Zona Commerciale e l’estensione della rete idrica e fognante al centro storico della città. Un miglioramento, molto atteso dagli abitanti, che ha trasformato la parte antica della città in un “gioiellino”, donando all’affascinante centro storico di Matino quel quid che lo ha reso “caratteristico” agli occhi curiosi dei turisti.

Appassionato di sport, l’ingegnere ha dato un grosso impulso alla promozione del base-ball in Salento, creando dal nulla e sostenendo la «Base Ball Matino». Grazie al sostegno dell’Amministrazione Romano, per oltre un decennio storica società tenne testa a più quotate avversarie nei campionati nazionali di serie A e B.

“Salutiamo con dolore una personalità che ha contribuito con la sua opera a scrivere una pagina di storia della nostra Città” ha dichiarato il Sindaco Johnny Toma

«Uomo di grande esperienza, che per circa un decennio ha egregiamente rappresentato la nostra Comunità, favorendone la crescita economica. Non possiamo non ricordarne l’autorevolezza e la competenza, dimostrata sia come Sindaco che come professionista. Personalmente – continua il primo cittadino – devo menzionarne la lealtà e la coerenza, dimostrate anche nell’ultima campagna elettorale, che ci ha visti avversari».

La notizia della morte dell’ing. Romano – stroncato da un male incurabile – è stata accolta con grande commozione da chiunque lo ha conosciuto.

Il funerale avrà luogo domani, giovedì 30 agosto, alle ore 17.00 nella Chiesa Madre ‘San Giorgio’ di Matino. I concittadini e gli amici potranno rendere onore all’ex Sindaco, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 di domani nella sala delle adunanze del palazzo marchesale, sede del Consiglio Comunale della Città di Matino dove la Sua salma sarà esposta per permettere a tutti di salutarlo per l’ultima volta.

Ultima modifica: 29 agosto 2018 14:53