Paura per Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro in rianimazione al Fazzi

Non è in pericolo di vita, ma preoccupano le condizioni di Emanuele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro accompagnato d’urgenza al “Vito Fazzi” di Lecce, dove è arrivato in codice rosso. Stando a quanto trapelato, il musicista avrebbe avuto un malore mentre si trovava a bordo piscina, nel giardino della sua abitazione. Cadendo, avrebbe battuto con violenza la testa.

Ad attivare la macchina dei soccorso è stata la moglie Clio, in dolce attesa. Lo ha visto per terrqa, immobile, e spaventata ha chiamato il 118. L’ambulanza ha poi accompagnato Lele al nosocomio salentino per una serie di accertamenti neurologici.

Ora si trova ora nel reparto Rianimazione.

Ultima modifica: 17 settembre 2018 11:55