Bomba d’acqua a Trepuzzi. Strade allagate e c’è chi la prende con ironia e si fa una nuotata

I meteorologi lo avevano detto che il maltempo non avrebbe concesso tregua, quello che forse non hanno ‘previsto’ è l’intensità con cui si è abbattuto, anche sul Salento. Dopo la bomba d’acqua che ha letteralmente travolto la costa ionica, causando non pochi danni e disagi, questa volta è Trepuzzi a dover fare i conti con un violento acquazzone che ha trasformato le strada in vere e proprie piscine. Qualcuno – come si può chiaramente notare nel video condiviso sulla pagina Facebook «Celebrare Danni Cerebrali» – ha preso il “contrattempo” con ironia, concedendosi una nuotata.

«Nuova apertura piscina “da Cosimo”» si legge nel post. “Ci manca solo il trampolino” replica un utente, ma sono tanti i commenti tra il serio e il faceto.



Chi ha scelto questo periodo per concedersi le tanto agognate vacanze – e sono tanti i turisti che continuano a concentrare le partenze nel mese di agosto, il più gettonato dell’estate – non è stato fortunato, ma anche chi deve rientrare in queste ore dovrà mettersi in strada calcolando il rischio pioggia.

Torna il caldo?

Temporali e nubifragi sono previsti anche domani, 26 agosto tanto che alcuni esperti non hanno dubbi: si tratta di una vera e propria “svolta autunnale“. Anche l’asticella della colonnina di mercurio precipiterà su valori inferiori alla media del periodo. Tutta colpa, come si legge sul sito ilMeteo.it, “dell’arrivo di un maestoso centro di bassa pressione polare, che riuscirà a scacciare l’opprimente cappa di caldo umido che da diverso tempo tiene in ostaggio il nostro Paese”.

Al Sud il calo termico si farà sentire maggiormente nella giornata di lunedì, quando le temperature scenderanno un po’ ovunque sotto i 30°C.

Il maltempo non durerà a lungo, sarà solo una (brutta) parentesi in questa pazza estate, ma bisogna ‘sopportarlo’ ancora un po’, fino a quando l’alta pressione proveniente dall’Africa riuscira ad impadronirsi di nuovo dell’Italia. Probabilmente la cavalcata partirà dalla prossima settimana, da mercoledì se il meteo non decidera di sparpagliare di nuovo le carte in tavola.

Ultima modifica: 25 agosto 2018 17:23