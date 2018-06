Shock a Giuggianello: cani rinchiusi in un lager in pineta. Due salvati, per un altro era troppo tardi

Al loro arrivo in una pineta in agro di Giuggianello i Carabinieri non credevano ai loro occhi: un mini lager fatto di reti di ferro, disperso tra gli alberi, fatto di cassette piene di paglia, in cui giacevano tre cagnolini. Attorno a loro acqua putrida e nemmeno un pezzo di pane da mangiare. Nessuna traccia di cibo.

L’immagine shoccante ha lasciato di stucco i militari del Norm di Maglie, chiamati a intervenire dopo una segnalazione di alcuni volontari ENPA. Giunti sul posto accompagnati da alcuni collaboratori del servizio veterinario della Asl di Scorrano e dagli agenti del comando dei Vigili Urbani del Comune, i Carabinieri hanno rinvenuto tre cani di razza simil Yorkshire, rinchiusi in una sorta di mini lager nel cuore di una pineta, in condizioni a dir poco pietose.

Du cuccioli in salvo, un terzo era già deceduto

Due di questi cuccioli sono stati immediatamente posti in salvo, mentre per il terzo esemplare, purtroppo, era già troppo tardi: era deceduto da tempo.

Dopo le operazioni di soccorso, i cani tratti in salvo sono stati affidato al più vicino canile, dove hanno ricevuto le cure del caso. Il terzo cane, invece, è stato trasportato presso l’istituto di profilassi per tutti i dovuti accertamenti.

Naturalmente sono scattate anche le indagini: i militari dell’Arma, insieme alla Polizia Locale e al Comune di Giuggianello, sono ora impegnati a rintracciare i proprietari del terreno e dei tre cani.

Insomma, un’altra storia di maltrattamenti e di sevizie nei confronti dei nostri amici a quattro zampe che arriva nella stessa giornata in cui si registra l’increscioso episodio di Nardò, dove un turista 26enne è stato aggredito dal proprietario di un piccolo pitbull, dopo aver visto il cane in possibili condizioni proibitive.

