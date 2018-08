Nasconde in casa 338 grammi di marijuana, 24enne di Cursi finisce ai domiciliari

«Detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti» è questa l’accusa contestata a Adriano De Luca, 24enne di Cursi, arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Maglie, impegnati con i colleghi della stazione locale in un servizio predisposto per “combattere” proprio questo tipo di rati.

I guai per lui sono cominciati ieri, durante la perquisizione personale e domiciliare, eseguita in alcune abitazioni in uso al giovane. La “ricerca” ha permesso agli uomini in divisa di scoprire – complessivamente – 338 grammi di marijuana. Lo stupefacente era suddiviso in dosi. Non solo i militari hanno trovato anche tre piante di cannabis, fertilizzanti vari e tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

Lo stupefacente con il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre il ventiquattrenne – dopo le formalità connesse all’arresto – è stato accompagnato presso propria abitazione, dove dovrà restare in regime detenzione arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria nella persona del Pubblico Ministero di Turno.

