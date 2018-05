La marijuana non ‘sfugge’ al fiuto del cane, nei guai 46enne di Martano

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: è questa l’accusa contestata a A.S., 46enne di Martano deferito in stato di libertà dai Carabinieri della locale stazione che, accompagnati dai cani nel nucleo cinofili di Modugno, hanno bussato alla porta della sua abitazione per un controllo. Gli uomini in divisa erano impegnati in un servizio finalizzato proprio al contrasto di reati in materia di stupefacenti.

La perquisizione

I militari hanno ‘controllato’ minuziosamente il suo domicilio e le relative pertinenze. Durante la perquisizione è spuntato fuori un involucro in cellophane contenente circa 72 grammi di marijuana. Non solo, durante il “giro di ispezione” è stato trovato anche un bilancino di precisione. Materiale, ovviamente, sottoposto a sequestro.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto dai carabinieri della stazione di Martano, mentre il 46enne – come detto – è stato deferito in stato di libertà per il retato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

