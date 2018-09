173 grammi di marijuana nascosta in casa, 38enne di Maglie finisce ai domiciliari

I 173 grammi di marijuana trovati in casa di Stefano Lecce, 38enne di Maglie non sono stati l’unica scoperta dei Carabinieri. Perché oltre allo stupefacente, gli uomini in divisa hanno trovato la “sostanza da taglio” e tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

Tanto è bastato per far scattare l’arresto, in flagranza di reato, con l’accusa di «detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti».

Andiamo con ordine. I carabinieri del Norm della compagnia di Maglie, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno bussato alla porta del 38enne per una perquisizione domiciliare terminata – come detto – con l’arresto.

Durante il controllo sono spuntati fuori due involucri: uno conteneva quasi duecento grammi di marijuana, 173 per la precisione. L’altro, 45 grammi di sostanza da taglio. Nell’elenco del materiale sottoposto a sequestro figurano anche un bilancino di precisione e tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

Una volta concluse le formalità di rito, il 38enne è stato riaccompagnato nella sua abitazione, dove rimarrà ai domiciliari. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto dai carabinieri dell’aliquota radiomobile che procede.

Ultima modifica: 25 settembre 2018 14:36