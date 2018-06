Si trasferisce con il padre in Germania, ma muore a 22 anni in un incidente. Monteroni piange per Mattia

Si era trasferito da pochi giorni in Germania insieme al papà per “lavoro”, ma un terribile incidente stradale – avvenuto nella città di Fulda, lungo la Bundesstraße 27 – ha spezzato la vita e i sogni di Mattia Renis, 22enne di Monteroni che aveva lasciato il Salento per accettare un posto come operaio edile in un’impresa della zona.

Difficile ricostruire la dinamica della terribile “carambola” in cui hanno perso la vita altre due persone, ma la sensazione è quella che si sia trattato di una serie di sfortunati eventi, andati in scena per volontà di un destino già scritto.

Il ragazzo si trovava a bordo di un’auto Aziendale, una Volvo, insieme a quattro colleghi, di diversa nazionalità. Avevano addosso ancora gli indumenti del mestiere, probabilmente perché stavano tornano a casa. Ad un certo punto – stando ad alcune fonti tedesche – a pochi passi dallo svincolo “Marbach-Nord”, città del distretto di Stoccarda, una Opel Agila, guidata da una 30enne del posto, incinta, ha tentato un sorpasso ‘troppo’ azzardato, tamponando o quantomeno colpendo l’auto su cui viaggiava il giovane salentino. A causa dell’urto, la Volvo ha sbattuto con violenza contro il guard-rail finendo al centro della carreggiata, proprio mentre sopraggiungeva una Passat. Il conducente non è riuscito a frenare in tempo, centrando in pieno il mezzo aziendale che si è accartocciato.

Ad avere la peggio sono stati tutti i passeggeri che sedevano sui sedili posteriori. Tra questi c’era anche il 22enne di Monteroni. Gli altri due operai hanno riportato gravi ferite e sono stati trasportati in diversi Ospedali con un elicottero del servizio di soccorso ed emergenza.

Le autorità hanno aperto hanno aperto un’inchiesta per omicidio colposo. È toccato al padre dare la terribile notizia della tragedia al resto della famiglia che vive a Monteroni. Quando sarà rilasciato il nullaosta, Mattia potrà tornare a casa.

