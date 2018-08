Aumentano la velocità all’alt delle fiamme gialle: trasportavano sette quintali di marijuana del valore di milioni di euro

È accaduto tutto alle prime luci dell’alba, quando le fiamme gialle hanno “notato” un motoscafo sospetto al largo dei laghi Alimini, a nord di Otranto. Si dirigeva verso la costa, spedito. Probabilmente pensavano di passare inosservati sfruttando la presenza delle numerose imbarcazioni da diporto che, nel periodo estivo, affollano la costa salentina. Non sono rari, infatti, i casi in cui le imbarcazioni cariche di droga cercando di confondersi tra quelle dei turisti. Stamattina non è stato così.

Che qualcosa non quadrava è stato chiaro quando gli uomini in divisa hanno intimato l’alt ai conducenti che non hanno neppure contemplato la possibilità di fermarsi, anzi hanno aumentato la velocità, probabilmente in un disperato tentativo di fuga.

Le vedette del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari, però, sono state più veloci. Dopo un breve inseguimento, sono riuscite ad abbordare il motoscafo, fermando la sua corsa.

Il motivo di tanta fretta

A bordo dell’imbarcazione, i militari hanno rivenuto 32 colli di sostanza stupefacente. Quasi 700 chili di marijuana, per la precisione, che era stata confezionata in questi involucri di diverse dimensioni. Rivenduta al mercato clandestino avrebbe fruttato quasi sette milioni di euro. La droga, inutile dirlo, è stata sottoposta a sequestro.

Gli scafisti, di 30 e 36 anni, entrambi albanesi, sono stati arrestati per detenzione e traffico internazionale di stupefacenti e posti a disposizione della competente Autorità Giudiziaria. Il motoscafo semicabinato, lungo 8 metri, invece, è stato condotto agli ormeggi della Sezione Operativa Navale Guardia di Finanza di Otranto.

La collaborazione con l’Albania

Attivata anche in questa circostanza la ormai stabile e consolidata collaborazione operativa e informativa con le Autorità di polizia albanesi, tramite il Nucleo di Frontiera Marittima della Guardia di Finanza di stanza a Durazzo e l’Ufficio di Collegamento della Polizia Albanese in Italia.

La perfetta sinergia tra la componente aeronavale del Corpo ed i Reparti territoriali delle Fiamme Gialle pugliesi, sta consentendo, grazie ai proficui rapporti di collaborazione esistenti con le varie Procure della Repubblica, di contrastare efficacemente i sodalizi criminali che gestiscono i traffici illeciti via mare.

Dall’inizio dell’anno, sono state sequestrate 13 imbarcazioni, circa 14 tonnellate di marijuana e 33 sono gli scafisti arrestati dalla Guardia di Finanza in Puglia.

