Mediaworld, tenta di rubare un drone da 500 euro ma viene bloccato dagli addetti alla sicurezza e denunciato

E’ diventata la moda del momento. Al di là delle utilizzazioni per questioni di sicurezza, fare le foto con un drone garantisce un risultato di sicuro effetto. Tali dispositivi sono ormai alla portata sul mercato, in tutti i negozi di elettronica. I costi oscillano, ma per alcuni modelli non sono più cari di uno smartphone. Questa mattina qualcuno ha tentato di procurarsi un drone, ma senza pagarne il prezzo.

E’ accaduto presso Mediaworld, grande magazzino di prodotti per l’elettronica situato nella galleria del centro commerciale Mongolfiera di Surbo.

Qui, a metà mattinata, un uomo ha tentato di portar via un drone da 500 euro, nascondendolo nella giacca e sperando di guadagnarsi l’uscita.

Il sistema di sicurezza del negozio, però, non ha consentito al ladro di portare a termine l’intento. Gli addetti alla sicurezza hanno così bloccato l’uomo e poi chiamato i carabinieri.

Inevitabile è scattata la denuncia e la conseguente restituzione del prodotto.

Ultima modifica: 10 ottobre 2018 17:47