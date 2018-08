Per un’autorizzazione minacciano il Comandante della Polizia Municipale che si sente male, nei guai due vernolesi

Per capire che cosa sia accaduto all’interno del Comando dei Vigili Urbani di Vernole tocca partire dalla fine. Due concittadini – A.F. 31enne e A.S.F. 63enne, entrambi del posto – sono stati deferiti in stato di libertà dai Carabinieri della locale stazione intervenuti a sedare la bagarre scoppiata per un’autorizzazione.

I fatti

I due si sono presentati nel Comando dei Vigili Urbani di Vernole, dove era in corso una riunione della Commissione Vigilanza. Sul tavolo, c’era l’autorizzazione allo svolgimento di alcuni spettacoli all’interno di un Parco di proprietà del Comune, ma gestito attualmente dal 31enne.

Ad un certo punto, hanno minacciato il Comandante della Polizia Municipale per ‘indurlo’ ad esprimere parere favorevole al rilascio delle autorizzazioni. Il poveretto, forse per la veemenza con cui è stato invitato a dare il suo placet, è stato colto da un malore, tanto che è stato necessario l’intervento di un medico, presente all’interno degli uffici, che ha dovuto soccorrerlo.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto dai Carabinieri della stazione di Vernole.

Ultima modifica: 1 agosto 2018 14:58