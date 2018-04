Ruba un’auto a Tricase, ma le foto su facebook lo inchiodano, nei guai 17enne di Miggiano

Oramai i social network fanno parte pienamente del quotidiano di ogni persona. Difficile trovare qualcuno che non li utilizzi. Per far conoscere meglio le proprie abitudini, per trovare nuove amicizie, per pubblicizzare qualcosa e anche per diffondere notizie.

Ormai i social sono entrati a pieno diritto anche tra i mezzi utilizzati dalle Forze dell’Ordine per compiere le indagini, ma nella giornata di oggi, sono serviti per fare in modo di rintracciare il ladro di un’autovettura.

Intorno alle ore 12.00, infatti, a Tricase, a pochi passi da Piazza dei Cappuccini, un giovane di appena 17 anni ha compiuto un furto ai danni di un’autovettura.

Sfortuna ha voluto che qualcuno nei pressi del luogo dell’accaduto abbia scattato alcune foto e, successivamente le abbia prime postate su facebook e, successivamente, diffuse a vari gruppi WatsApp.

Le immagini, naturalmente hanno “girato” un bel po’ e hanno fatto sì che il ragazzo autore del furto, un 17enne, ripetiamo, di Miggiano, venisse rintracciato poco dopo.

A intervenire i militari dell’Arma dei Carabinieri di Specchia, insieme ai colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Tricase.

Il mezzo è stato ritrovato nel comune di residenza del 17enne che nel frattempo si era disfatto dei documenti. È stata operata, altresì, una perquisizione in casa del giovane.

Ultima modifica: 10 aprile 2018 17:54