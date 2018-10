Monteroni, minaccia la ex e la suocera. Poi se la prende con l’auto dei Carabinieri: arrestato

Prima litiga con la ex compagna, poi la minaccia, e infine inveisce contro i Carabinieri giunti a calmarlo. In estrema sintesi, questa la vicenda che ha visto protagonista Stefano Vadacca, nato Germania ne l992, ma residente San Pietro in Lama e di fatto domiciliato a Monteroni.

Tutto inizia quando il 26enne, dopo l’ennesima lite con la ex convivente, è stato raggiunto dai militari della caserma di Monteroni i quali hanno tentato di calmarlo.

Ma, di tutta risposta, il giovane nel tentativo di introdursi nuovamente all’interno dell’abitazione della ex, opponeva resistenza agli uomini in divisa, continuando a minacciare sia la ex che la di lei madre.

A quel punto, agli operatori non è rimasto che ammanettarlo e condurlo all’interno dell’autovettura di servizio, dove però l’ira del Vadacca è proseguita, danneggiando proprio la vettura del 113.

Quindi è scattato l’arresto: ora il 26enne si trova nel carcere di Lecce.

