Lite tra fidanzati finisce in tragedia a Morciano di Leuca. Giovane accoltellata finisce in ospedale, il fidanzato confessa

Una serata tranquilla come tante, poi la lite e l’assurdo epilogo. Una ragazza di 26 anni, studentessa residente a Tricase, è stata raggiunta da 7 coltellate e l’autore del gesto, in base alla confessione, sarebbe il suo fidanzato.

Dopo una serata trascorsa insieme, sarebbe scoppiata una lite, cosa comune in una coppia. Poi la rabbia e l’annebbiamento. Il ragazzo, Giorgio Vitali 30enne di Castrignano del Capo, avrebbe colpito più volte la fidanzata, Stefania De Marco, lasciandola a terra in una pozza di sangue all’interno di un’abitazione della famiglia della 26enne in via Messapia.

Allertati da una chiamata che parlava di una donna ferita per caduta, nel giro di poco tempo sul posto è arrivato personale del 118. La reale situazione è stata evidente sin da subito e gli operatori sanitari hanno chiamato i carabinieri. Ad effettuare il sopralluogo i militari della Compagnia di Tricase, comandati dal Capitano Alessandro Riglietti.

A chiamare il 118 sarebbe stata un’amica della malcapitata, su sollecitazione di Vitali. La ragazza è stata condotta all’ospedale Panico di Tricase. Nonostante le condizioni critiche, non sarebbe in pericolo di vita ma è ricoverata in Rianimazione.

A stretto giro, gli uomini del Norm di Tricase hanno rintracciato il giovane e, con l’ausilio dei colleghi della stazione di Salve, hanno avviato l’interrogatorio presso la stazione di Salve. Il 30enne ha tentato dapprima di negare, riferendo ai militari di avere trovato la fidanzata riversa a terra forse per una caduta. Poi, entrato in contraddizione più di una volta, alla presenza del suo legale l’avv. Pepe, ha confessato dopo circa 2 ore e mezza. Il giovane ha permesso, poi, ai carabinieri di ritrovare il coltello in una zona di campagna presso l’abitazione di Morciano.

Un impeto di gelosia pare ci sia all’origine del gesto. Vitali è bracciante agricolo ed appartiene ad una buona famiglia.

Il 30enne è stato condotto in carcere verso le 5 del mattino su disposizione del PM, Maria Rosaria Micucci. Pesante l’accusa per il 30enne che risponde di tentato omicidio.

L’udienza di convalida si svolgerà nelle prossime ore.

Ultima modifica: 3 settembre 2018 12:23