Incidente sulla 275. Investito da un’auto vicino al semaforo, grave un extracomunitario

Tragedia sfiorata sulla Strada Statale 275, in un tratto che già in passato ha fatto da teatro a diversi incidenti stradali, alcuni purtroppo mortali. Difficile, almeno per il momento, raccontare la dinamica del sinistro in cui è rimasto ferito un extracomunitario, fermo al semaforo rosso. Stando ad una ricostruzione dell’accaduto, sembra che il poveretto sia stato centrato in pieno da un’auto, una Fiat Panda che ha ‘sterzato’ all’improvviso per evitare un tamponamento.

I soccorsi sono scattati subito. Del resto si tratta di un punto frequentato a tutte le ore del giorno. Sul posto si è precipitata un’ambulanza del 118. Le condizioni del giovane sono apparse fin da subito molto gravi, tant’è che i sanitari a bordo lo hanno accompagnato a sirene spiegate nel più vicino Ospedale, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Una tragedia, sfiorata ma annunciata come mormora la gente del posto. Ogni giorno si notano gli stranieri transitare in bicicletta o a piedi.

