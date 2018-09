Moto contro auto ad Alezio, due sorelle finiscono al Vito Fazzi di Lecce

L’incidente è avvenuto su via Gallipoli, ad altezza del primo distributore di benzina in territorio di Alezio, intorno alle 10.30.

Per cause ancora da chiarire, due ragazze in sella ad una Yamaha si sono schiantate contro una Fiat 500 che pare uscisse da una strada vicinale.

L’impatto è stato tremendo e subito sono stati allertati i soccorsi. Sul luogo del sinistro, gli agenti della Municipale di Alezio che hanno dato il via ai rilievi.

A giungere nell’immediato anche due ambulanze che hanno condotto le due giovani aletine che erano in sella alla moto, M.A. 24enne e S.A di 19enne, a sirene spiegate, presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Sembra che una delle due ragazze fosse cosciente e sia riuscita a parlare al telefono con il padre.

Sulla gravità delle lesioni non vi è ancora certezza poichè il personale medico sta effettuando tutti gli accertamenti.

Anche il conducente della 500, un 84enne, è stato condotto in ospedale, ma presso il nosocomio gallipolino. Le sue condizioni non destano preoccupazione, a parte un forte stato di shock.

