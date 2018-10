Si apparta con una prostituta ma non sfugge ai controlli, scatta la multa per un 54enne della provincia

100 euro di contravvenzione per la violazione del Regolamento della Polizia Urbana del Comune, questo l’importo che un 54enne della provincia di Lecce è stato costretto a corrispondere per essersi appartato, nella giornata di ieri, con una prostituta in un luogo nei pressi della stazione ferroviaria di Lecce.

L’uomo è stato scoperto dagli agenti della Questura del capoluogo nell’ambito dell’operazione ad “alto impatto, fortemente voluta dal Questore, Leopoldo Laricchia che, dall’1 ottobre, una settimana dopo la violenta rissa che ha visto coinvolte 20 persone, una ferita gravemente alla gola, ha sottoposto il Quartiere Rudiae-Ferrovia a una serie di controlli incessanti allo scopo di prevenire episodi “delittuosi”.

Grazie all’azione sinergica svolta dalle diverse articolazioni di “Viale Otranto” (Squadra Mobile, Divisione Immigrazione, Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, U.P.G. e S.P., Scientifica), sempre 24 ore fa, sono state identificate 49 persone. Tra loro anche un cittadino indiano nei confronti del quale è emerso, dai successivi approfondimenti, che aveva richiesto di essere ammesso alla procedura per il rimpatrio volontario.

Inoltre è stato sottoposto ad un controllo amministrativo un bar sito in piazzale Oronzo Massari, nei pressi del quale è stato controllato un leccese 40enne che, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una mazza da baseball di cui non ha saputo giustificarne la detenzione. L’uomo è stato denunciato.

L’operazione di monitoraggio della zona interessate continuerà incessantemente anche nei prossimi giorni.

