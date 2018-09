Scende dall’ auto e viene investito, perde la vita 50enne di Martano

Le strade del Salento continuano ad essere scenario di morte.

L’ultimo sinistro mortale si è avuto nella nottata appena trascorsa sulla Strada statale 16, la Lecce-Maglie.

Le lancette dell’orologio segnavano circa le ore 23.00, quando, all’altezza dello svincolo per Lizzanello, un 50enne di Martano, Arcangelo Grande, alla guida della propria auto ha parcheggiato sulla corsia di decelerazione. L’uomo è sceso dal mezzo, ma Sfortuna ha voluto che in quel momento transitasse una Fiat Punto che lo ha preso in pieno.

Secondo la testimonianza della donna che viaggiava insieme a lui, sembrerebbe che Grande sia sceso dalla macchina per espletare un bisogno fisiologico. Ma tutto è al vaglio degli inquirenti.

Arcangelo Grande – padre di due ragazzi, di cui uno sacerdote – nella notte tra il 5 e 6 gennaio scorsi, era già sfuggito a una tragedia. Si trovava, insieme alla madre, all’interno della propria abitazione nel centro storico di Martano quando, per una probabile fuga di gas, la casa esplose.

Il 50enne venne ricoverato presso il Centro Grandi Ustionati dell’ospedale “Perrino” di Brindisi, mentre la madre finì al nosocomio di Scorrano con lievi ferite. Qualche giorno dopo entrambi vennero iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di disastro colposo.

L’impatto è stato tragico e l’uomo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i carabinieri e gli agenti di polizia Locale. Gli uomini del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Per il conducente della Punto, invece, un forte stato di shock.

Altri 2 incidenti in serata

Sulla stessa arteria stradale, poco prima, si erano consumati altri due sinistri. Intorno alle ore 21.15, infatti, due squadre dei Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine, sono stati costretti a intervenire sulla corsia nord e sulla corsia sud per altri due incidenti. Numerose le auto coinvolte e diversi i feriti, lievi, trasportati presso l’ospedale di Scorrano.

