Un volo dal quarto piano all’ospedale di Campi Salentina, muore paziente

Una tragedia che si consuma davanti agli occhi di chi questa mattina era presso l’ospedale di Campi salentina.

Un uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, per cause da accertare, è precipitato dal quarto piano del nosocomio.

La caduta pare sia stata accidentale e il malcapitato è finito sulla scala antincendio esterna. Sembra che la vittima dell’incidente fosse ricoverata presso l’ospedale campiota.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che stanno chiarendo le modalità in cui si sono svolti i fatti.

Maggiori dettagli nelle prossime ore

Ultima modifica: 24 agosto 2018 13:23