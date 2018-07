Schiacciato da un furgone, turista muore sul colpo. La tragedia a Pescoluse

La vacanza a Pescoluse si è trasformata in tragedia per la famiglia di un turista, originario di Milano, rimasto schiacciato da un furgone che stava facendo retromarcia. Per l’uomo non c’è stato più nulla da fare. I soccorsi, seppur rapidi, non sono riusciti a evitare il drammatico epilogo che rompe la ‘catena’ di buone notizie, arrivate nelle ultime ore.

La ricostruzione dell’accaduto

Erano da poco passate le 13.30, quando l’83enne è stato investito da un furgone che stava uscendo, in retromarcia, da una stradina stretta dove aveva consegnato alcuni prodotti surgelati ad un chioschetto della zona. Probabilmente, durante la manovra, il conducente non si è accorto dell’anziano turista, schiacciandolo con il mezzo.

La macchina dei soccorsi è scattata subito, ma quando l’ambulanza del 118 ha raggiunto il posto per l’anziano non c’era più nulla da fare. I sanitari, purtroppo, hanno potuto solo constatare il decesso, dovuto alle gravi ferite riportate nell’incidente. Toccherà agli uomini in divisa, ora, ricostruire quei drammatici momenti.

L’autista del furgone, ora sotto sequestro, sarà sottoposto a tutti i test del caso, per verificare l’eventuale assunzione di alcool o droghe prima di mettersi alla guida. Lo impone la prassi. La salma dell’uomo, invece, è stata trasferita presso la camera mortuaria del “Vito Fazzi” di Lecce, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri intervenuti, come detto, per i rilievi di rito.

Ultima modifica: 14 luglio 2018 18:25