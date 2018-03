Niente alcolici al Via del Mare, ma in occasione di Lecce-Matera un ambulante infrange il divieto e scatta la sanzione

Fu una partita a ritmo basso, quella dello scorso 11 marzo, per i giallorossi che nella sfida di Campionato contro il Matera conclusero a reti bianche il match al Via del mare. L’attenzione verso la partita, in questa sede, non è però sportiva.

Ben si sa che un’ordinanza del sindaco Salvemini pone il divieto di vendere e somministrare alcolici due ore prima e un’ora dopo la partita prevista allo stadio leccese. Il divieto interessa tutte le attività commerciali che insistono in zona nel raggio di 1.700 metri dal campo sportivo.

Qualcuno non ha rispetto il divieto

A seguito dell’attività di accertamento avviata dal personale della Divisione di Polizia amministrativa e sociale in occasione dell’incontro di calcio nel capoluogo salentino, hanno elevato sanzioni amministrative. Le sanzioni hanno raggiunto il titolare di un furgone adibito alla somministrazione di alimenti e bevande.

Così, è fioccata la multa da 1.032 euro per aver posto in vendita alcolici nel perimetro interessato dal divieto. Non solo. E’ stata elevata anche sanzione da 308 euro per aver omesso di esporre la tariffa dei prezzi e da 2mila euro per non aver compilato le schede applicative previste dal manuale HACPP relative alle temperature.

Insomma, i controlli sono ferrei e non ammettono deroghe, il tutto per garantire la sicurezza tra le mura dello stadio per i tifosi, le famiglie, i bambini.

Ultima modifica: 21 marzo 2018 11:57