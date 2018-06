Lascia la bambina da sola al parco per andare in una sala giochi. Nonno nei guai per abbandono di minore

Ha lasciato la nipotina di appena sette anni da sola al parco giochi ed è andato tranquillamente a svagarsi in una sala giochi. Qualcuno, fortunatamente, ha notato la bambina, ma nessun familiare vicino e ha chiamato immediatamente le forze dell’ordine.

In via Balsamo si sono precipitati i carabinieri del Norm di Lecce che, dopo aver tranquillizzato la piccola hanno rintracciato il nonno paterno, un 61enne del posto. L’uomo è stato deferito a piede libero per «abbandono di minore».

La segnalazione

Tutto è nato quando al 112 è arrivata una segnalazione di una donna che aveva contattato il numero di emergenza per raccontare di aver visto una bambina al parco giochi di via Balsamo. Stava cominciando a fare buio e accanto a lei non c’era nessuno. Si era persa? Si trattava di un disguido? Risposte a cui era impossibile rispondere, ma che sono bastate a per far ‘scattare’ intervento.

Non era così: quando gli uomini in divisa sono arrivati hanno rintracciato la piccola che era stata affidata al nonno paterno, un 61enne di Lecce. L’uomo è stato rintracciato in una sala giochi, poco dopo.

Dopo tutti gli accertamenti del caso, la minore è stata affidata al padre, un 33enne mentre il nonno – come detto – è stato deferito a piede libero per il reato previsto dall’art. 591, abbandono di minori.

Ultima modifica: 27 giugno 2018 14:26