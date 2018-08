Notte di San Lorenzo: 20 interventi del 118 per abuso di alcool, in spiaggia qualche avanzo dai falò

Nottata di San Lorenzo tutto sommato tranquilla quella appena trascorsa in Salento. I tanti falò allestiti lungo tutto il litorale della penisola del tacco d’Italia non hanno creato particolari disagi, se non qualche tenda e sacchetto di spazzatura abbandonato qua e là.

Soprattutto a San Foca, stamane il corpo della Polizia Locale di Melendugno ha provveduto a ‘svegliare’ dal profondo sonno i superstiti della nottata, accampati in tende e sacchi a pelo, obbligando loro a rimettere in ordine il pezzo di spiaggia occupato. Bottiglie, tovaglioli e resti di cibo sono stati così raccolti dagli stessi avventori prima di salutare il tratto di costa adriatico dopo la lunga notte delle stelle cadenti.

Resta, solamente, da accertare ed approfondire la notizia più preoccupante della serata, quella cioè del presunto abuso sessuale subito da una 14enne da parte di due extracomunitari: il tutto sarebbe avvenuto nella pineta a ridosso della spiaggia di Torre dell’Orso.

Adolescenti e alcool

Sul fronte sicurezza, tutto sembra essere andato per il verso giusto. Nessun incidente degno di cronaca, per fortuna, mentre sono stati circa una ventina gli interventi del 118 per abuso di alcool. In tutta la provincia, infatti, le ambulanze – supportate dai tanti posti di blocco allestiti – hanno raggiunto una decina di località dove erano stati segnalati alcuni episodi.

Nessun caso grave, ma le mani esperte del personale medico hanno evitato guai peggiori a una 15ina di giovani, perlopiù adolescenti.

Insomma, tutto sembra essere filato per il meglio in Salento, anche a Gallipoli dove i Carabinieri della locale stazione hanno battuto tutto il litorale: non poche le irregolarità riscontrate delle quali vi riferiamo a parte (clicca QUI), tra feste abusive, irregolarità amministrative e denunce per possesso di sostanza stupefacente.

