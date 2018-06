Occupa 120 mq di demanio abusivamente e realizza opere senza autorizzazione. Deferito titolare di un lido

I militari del compartimento Marittimo della Guardia Costiera di Gallipoli, sotto il coordinamento del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Direzione Marittima di Bari, hanno effettuato un’operazione finalizzata a tutelare l’utilizzo del demanio marittimo presso una stabilimento balneare nel comune di Ugento.

A seguito della verifica gli uomini della Guardia Costiera hanno accertato che il titolare della struttura aveva occupato abusivamente, rispetto ai metri quadrati concessi regolarmente, ulteriori 120 metri quadrati di demanio pubblico posizionando ombrelloni e sedie sdraio e sottraendo la porzione di spiaggia alla fruizione pubblica.

In più, all’interno della zona concessa regolarmente, è stata accertata la realizzazione abusiva di opere non autorizzate e, nello specifico due tettoie in legno, adibite a zona ombreggiante e una pedana in legno con tre docce.

Su avviso conforme dell’Autorità Giudiziaria è stato effettuato il sequestro delle opere e lo sgombero contestuale dei 120 metri quadri occupati senza autorizzazione, restituito alla fruizione pubblica.

Il titolare del lido è stato deferito alla Procura della Repubblica di Lecce.

Ultima modifica: 20 giugno 2018 13:23