22enne di Melissano, sparato in testa con un colpo pistola: due fermi per omicidio

Due fermi per la morte di Francesco Fasano, 22enne di Melissano, ucciso ieri mattina con un colpo di pistola alla tempia. Il procuratore aggiunto Guglielmo Cataldi, assieme al pubblico ministero di turno, Stefania Mininni hanno emesso un decreto di fermo nei confronti di Angelo Rizzo, 23 enne e Daniele Manni, 32 anni di Mellissano, accusati di omicidio volontario.

Non solo, poiché nel provvedimento compaiono i nominativi di altre otto persone, che rispondono del reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (assieme a Rizzo e Manni). Tra di essi compaiono i nomi di Maicol Manni e Luca Rimo, entrambi 44enni di Melissano. Nelle prossime ore, il provvedimento dovrà essere convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Sono assistiti, tra gli altri, dagli avvocati Francesco Fasano, Attilio Nassisi e Mario Coppola.

Il cadavere di Francesco Fasano, 22enne di Melissano è stato ritrovato ieri, sulla strada provinciale 206 che collega Casarano a Ugento.

Il corpo del giovane è stato travolto da un automobilista di passaggio che l’ha centrato in pieno trascinandolo per diversi metri sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione, insieme ai colleghi del Norm della Compagnia di Casarano e quelli del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Lecce. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso dell’uomo.

Un primo sopralluogo

Durante un primo sopralluogo, i militari dell’Arma hanno rinvenuto nei paraggi una Ford Fiesta intestata a un residente di Melissano. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro per ulteriori accertamenti.

Secondo gli investigatori si tratterebbe di un’esecuzione mafiosa.

La dinamica non è ancora chiara, ma potrebbe essersi trattato di un vero e proprio agguato. Il giovane sarebbe sceso dall’auto e qualcuno gli avrebbe sparato alla testa, forse dopo averlo fatto inginocchiare. Egli magari, aveva appuntamento con delle persone che si sarebbero poi rivelati, i suoi killer. Il ragazzo lavorava come operaio presso una ditta di trasporti. Francesco Fasano era incensurato e non aveva precedenti penali specifici, anche se la sua “posizione” era monitorata dagli investigatori, presumibilmente per via di certe frequentazioni poco raccomandabili.

Cinque persone in caserma

Due giovani di Melissano sono stati ascoltati dagli inquirenti presso la caserma dei carabinieri di Casarano. Entrambi, assistiti dai propri legali, gli avvocati Francesco Fasano ed Attilio Nassisi, sono stati sottoposti all’accertamento tecnico irripetibile dello stub (strumento fornito di un tampone adesivo che raccoglie le eventuali tracce di esplosivo presenti sulle mani di chi ha usato da poco un’arma da fuoco). Il materiale verrà inviato al laboratorio dei Ris di Roma per essere analizzato dagli specialisti. Anche le loro vetture sono state sottoposte ad accertamenti.

Il caso di Manuele Cesari

Dopo quanto accaduto, la memoria è corsa all‘attentato ai danni di Manuele Cesari, colpito lo scorso 21 marzo da alcuni colpi di pistola e deceduto presso l’ospedale “Ferrari” di Casarano il 27 dello stesso mese.Infatti, il provvedimento di Fermo per l’omicidio di Fasano, trae origine dall’attività investigativa relativa al l’attentato di Cesari.

Ultima modifica: 26 luglio 2018 10:02