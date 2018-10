Omicidio Specchia, chiesti 18 anni per Lucio. Il papà di Noemi: “Mi bastano anche 10 anni in una cella”

Diciotto anni di carcere per aver ammazzato e sepolto la fidanzata che aveva detto di “amare”. Diciotto anni, come l’età di Lucio che, questa mattina, si è presentato sul banco degli imputati nelle vesti di assassino. È lui l’unico imputato, anche se il dubbio che non abbia fatto tutto da solo continua a pesare come un macigno.

Un po’ pochi, secondo l’avvocato Francesco Zacheo che difende Umberto, il papà di Noemi, l’unico presente in aula. Eppure è questa la richiesta di condanna invocata dal pubblico ministero Anna Carbonara per il ragazzo, accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione per aver agito con crudeltà per motivi abietti e futili.

Non basta raccontare di averla uccisa per difendere i suoi genitori per spiegare perché abbia spezzato i sogni di una ragazzina di 16 anni. Non basta “scaricare” la colpa su Noemi, accusandola di aver architettato un piano diabolico per “far fuori” i suoceri che si opponevano alla loro relazione, per giustificarsi. Ha tolto la vita alla sua fidanzata, anche se “era innamoratissimo di lei”.

Risponde anche di occultamento di cadavere Lucio perché dopo aver picchiato a mani nude e accoltellato la studentessa mentre gli urlava «cosa mi stai facendo?», l’ha ricoperta con alcune pietre prelevate da un muretto a secco. Mentre era ancora viva, come ha dimostrato l’autopsia. L’ha lasciata lì, nelle campagne di Castrignano del Capo, dove è stata trovata senza vita.

Un altro anno e mezzo di carcere è stato chiesto dal Pm per reati collaterali, confluiti nel procedimento.

«Sono fiducioso» ha dichiarato papà Umberto che questa mattina si è ritrovato a guardare di nuovo in faccia l’assassino di sua figlia. «Non voglio l’ergastolo, né la pena di morte – ha dichiarato – mi bastano anche dieci anni in una cella»

La messa alla prova chiesta anche questa mattina dall’avvocato Luigi Rella che difende il 18enne è stata respinta.

Si è conclusa così, la prima giornata del processo che, ricordiamolo, si sta svolgendo con rito abbreviato che garantisce lo sconto di un terzo della pena all’imputato in caso di condanna. Domani, sarà la volta dei difensori e dei legali di parte civile e il 4 ottobre, infine, dovrebbe essere emessa la sentenza.

Ultima modifica: 2 ottobre 2018 15:07