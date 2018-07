Omicidio a Trepuzzi, 57enne sgozzata in casa. Fermato il marito, aveva ‘confessato’ tutto su un biglietto

È stata sgozzata con un oggetto tagliente, probabilmente con un coltello da cucina, Teresa Russo, la 57enne di Trepuzzi trovata riversa per terra, senza vita, all’interno della sua abitazione di via Generale Papadia. Un’arma “improvvisata” quanto pericolosa, recuperata dal suo assassino.

Sul corpo erano ben visibili i segni delle coltellate inferte all’addome e al torace probabilmente dal marito, Michele Spagnuolo, al culmine di una lite. Una letale: quella al collo, troppo profonda per sperare che si salvasse. Per la donna, trovata in una pozza di sangue, non c’è stato più nulla da fare. Quando l’ambulanza del 118 ha raggiunto l’abitazione, i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

I sospetti

È sul marito pensionato che si sono concentrati i sospetti, fin da subito. Quando è stato scoperto il cadavere della donna, impiegata in un ufficio postale del posto, in molti hanno notato la sua “assenza”. Aveva fatto perdere le sue tracce, ma la fuga (se di fuga si tratta) è durata poco. È stato rintracciato dagli uomini in divisa mentre vagava tra le stradine del paese a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Ora si trova in Caserma in attesa di essere di essere interrogato con un interprete della lingua dei segni. È sordomuto, come la moglie.

Difficile, almeno per il momento, ricostruire le fasi che avrebbero portato l’uomo a commettere l’omicidio. Secondo indiscrezioni, prima di far perdere le sue tracce l’uomo aveva lasciato un bigliettino sul portone della Caserma in cui confessava e spiegava come l’aveva ammazzata. Per questo i carabinieri si sono “presentati” in casa della donna.

Un delitto efferato che ha sconvolto l’intera comunità locale. Toccherà ora ai carabinieri del Nucleo investigativo di Lecce, intervenuti sul posto insieme agli uomini della Scientifica per i rilievi di rito, fare chiarezza.

Anche il sostituto procuratore di turno, Luigi Mastroniani, si è recato nell’abitazione per un sopralluogo insieme al medico legale Alberto Tortorella. Cinque le coltellate trovate sul corpo della vittima.

Nelle prossime ore, saranno ascoltati parenti e vicini di casa per tentare di ricostruire il rapporto tra i due coniugi. Casi come questi insegnano che spesso quello che viene mostrato agli altri, non rispecchia mai quello che si nasconde tra le mura di casa.

Secondo indiscrezioni, il delitto sarebbe stato l’ultimo atto di una lite scoppiata tra i due coniugi, l’ultima di una lunga serie. Si dice che i rapporti fossero tesi da tempo. Qualcuno mormora che i due avessero intenzione di separarsi, dopo trent’anni di matrimonio. Questa volta, però, l’epilogo è stato tragico.

La coppia ha un figlio, che vive lontano dal Salento. Arriverà tra poco.

Il sindaco: “Denunciate”

«Teresa non avrebbe mai denunciato il marito – ha dichiarato il primo cittadino – né ci sono state segnalazioni ai servizi sociali, ma si sapeva in Paese che tra i due i rapporti erano tesi. Alla sua interprete, la donna avrebbe confidato la sua intenzione di separarsi. Per questo dico, abbiate il coraggio di parlare perché solo quando avvengono tragedie simili si capisce la pericolosità di certe situazioni»

16 luglio 2018