Operazione “Desert Rain”, giro di vite dei Carabinieri a tutela della legalità in Salento

Sei arresti di cui uno su mandato europeo; 51 denunce a piede libero, 29 segnalazioni alla Prefettura ex articolo 75 del Dpr 309/90 (Testo Unico sulle Tossicodipendenza) e 27 patenti ritirate. Ma anche 425 persone identificate; 220 mezzi controllati; 47 contravvenzioni elevate per il mancato rispetto del Codice della Strada; 35 perquisizioni personali e veicolari; 40 controlli nei confronti di persone sottoposte a misure di sicurezza e di prevenzione; 25 controlli di persone ai domiciliari.

Risultati importanti quelli raggiunti dai militari dell’Arma della provincia di Lecce per i quali sono stati impiegati 90 Carabinieri, 35 automezzi e un’unità cinofila.

Desert Rain il nome dell’operazione posta in essere e questi gli interveti principali.

A Martano, è stato deferito un 41enne del posto, per aver ceduto a una donna uno spinello di marijuana. A seguito della perquisizione personale e domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 0,4 grammi della stessa sostanza. A Corigliano d’Otranto, invece, un 56enne è stato scoperto con due katane, sequestrate, di cui non aveva denunciato il possesso.

A Maglie, è scattata la denuncia per un 50enne di Cannole, sorpreso alla guida di un’Alfa Romeo 147, già sottoposta a sequestro e di cui era custode, in violazione dei doveri di custodia; per un 47enne, nominato custode di attrezzature da lavoro già sottoposte a sequestro nell’ambito di procedimento penale per abusivismo edilizio, per aver violato i doveri di custodia, disfacendosi di parte di esse e distruggendole.

A Muro Leccese, un 27enne del Senegal residente a Sanarica è stato denunciato perché sorpreso alla guida dell’autovettura Ford Mondeo, già sottoposta a sequestro amministrativo, sprovvisto della patente di guida mai conseguita. Veicolo sequestrato.

Per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti con contemporaneo ritiro della patente di guida sono stati deferiti un 24enne, un 22enne, un 21enne, un 28enne, un 35enne; per guida in stato di ebbrezza alcolica anche in questo caso con il ritiro della patente di guida sono stati deferiti un 27enne, trovato con tasso pari a 1.95 g/l, un 22enne, pregiudicato, trovato con tasso pari a 0,89 g/l; un 20enne trovato con tasso pari a 1,01 g/l; un 43enne con tasso pari a 2.41 g/l; un 33enne con tasso pari a 1.15 g/l: le sottonotate persone sono state segnalate alle competenti prefetture per uso non terapeutico sostanze stupefacenti.

A Lecce e nei comuni limitrofi al capoluogo, sono state deferite per guida in stato di ebbrezza 14 persone; e ancora per ricettazione un 22enne è stato trovato con un telefono cellulare già oggetto di furto in abitazione avvenuto il 4 novembre 2017; un 71enne per aver posto all’incasso fraudolento un assegno già oggetto di furto il 19ottobre scorso.

È stato denunciato, inoltre, per omessa custodia di armi un 68enne di Caprarica, in possesso di una pistola revolver Smith Wesson 357 magnum, regolarmente denunciata che gli è stata rubata da ignoti in seguito a un furto in abitazione. Denuncia per sottrazione di cose sottoposte a sequestro è il provvedimento che ha colpito una 53enne di Merine, per aver abusivamente alienato l’autovettura Seat affidatale in custodia a seguito di contestazione di un verbale per mancanza di copertura assicurativa.

Denunciata, altresì, una persona per abbandono incontrollato di rifiuti a Monteroni di Lecce, dopo che i carabinieri avevano notato a margine di una strada comunale un deposito di scarti di vario genere quali calcinacci, scarti di materiale edile, pneumatici, materiale di risulta ed altri rifiuti di varia natura.

Denunciati per furto aggravato un 26enne di Ruffano e un 22enne di Parabita, trovati all’interno del centro commerciale Decathlon, a Cavallino, mentre occultavano all’interno di una borsa un paio di scarpe da ginnastica ed una sacca in tela griffata Adidas. I due sono stati fermati dopo aver superato la barriera casse con la merce ancora etichettata.

Segnalate, infine, alla Prefettura per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti 29 persone e ad altre 17 sono state elevate contravvenzioni con ritiro di patente.

