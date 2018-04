Droga in casa e munizioni nel garage, 25enne di Racale finisce nei guai nell’operazione “Spring Time”

Non poteva che partire nel primo weekend di aprile l’operazione “Spring Time” dei Carabinieri, scesi in campo nel fine settimana per controllare le principali strade del Salento. Come sempre, i numeri dimostrano la “presenza” degli uomini in divisa su tutto il territorio: nel complesso, sono state identificate 338 persone e controllati 180 automezzi. E ancora: due le auto sottoposte a sequestro e 60 le contravvenzioni elevate a chi non ha rispettato il codice della strada. 21, infine, sono le patenti di guida ritirate.

In particolare a Racale…

A finire nei guai, nella tarda serata di ieri, è stato Bruno De Carlo, 25enne del posto. Il ragazzo è stato arrestato, in flagranza di reato, dai carabinieri del Norm della Compagnia di Casarano, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di droga. L’accusa contestata al 25enne, infatti, è detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Come i militari siano giunti a bussare alla porta dell’abitazione del giovane non è dato saperlo, ma durante la perquisizione domiciliare gli uomini in divisa hanno trovato, nascosti all’interno della camera da letto, 3 involucri contenenti circa 45 grammi di marijuana, una dose di hashish del peso di 0,8 grammi e 6 dosi di cocaina per un totale di 1,6 grammi.

Spostandosi in un’altra stanza i carabinieri hanno trovato altro stupefacente. Nella sala da pranzo, infatti, sono spuntate fuori altre 5 dosi di cocaina per complessivi 0,9 grammi e ancora un bilancino di precisione e tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

Le altre sorprese nel garage

La perquisizione all’interno di un garage attiguo ha permesso agli uomini dell’Arma di rinvenire 45 cartucce calibro 22 lr. Fatto che è costato al 25enne anche l’accusa di “detenzione illegale di munizioni”.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre il 25enne – concluse le formalità di rito – è stato accompagnato presso la sua abitazione dove dovrà restate in regime di arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Ultima modifica: 9 aprile 2018 16:05