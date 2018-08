Spaccio a “Baia Verde”. Vendevano droga alla luce del sole, anche a minori. Fermati sette extracomunitari

Un’organizzazione impeccabile quella messa in piedi da alcuni extracomunitari, fermati alle prime luci del mattino. Avevano diviso “Baia Verde” in quattro “piazze” diverse per controllare ogni palmo della bellissima località gallipolina, una delle mete più gettonate dell’estate salentina. È qui che spacciavano droga alla luce del sole, noncuranti che alcuni dei clienti fossero minorenni.

Un’attività florida fermata prima del periodo clou, quello di ferragosto. Dall’alba i Carabinieri del Comando provinciale di Lecce, insieme ai colleghi della Compagnia di Gallipoli, sono impegnati nell’esecuzione di sette provvedimenti di fermo, emessi dal Pubblico Ministero a carico di altrettante persone extracomunitarie. L’accusa è di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Non sono stati gli unici a finire nei guai nell’operazione “Var Bay”. Altre 18 persone, infatti, sono state denunciate a piede libero.

Il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica di Lecce, trae origine da un’attività investigativa condotta dagli uomini della “Benemerita”, tra il 5 luglio e il 13 agosto di quest’anno, grazie anche all’utilizzo delle telecamere. Sono stati gli occhi elettronici a immortalare i movimenti, neanche tanto nascosti, degli stranieri.

I particolari verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo presso il Comando provinciale di Lecce, in Via Lupiae alle ore 11.00.

Il post di Salvini

In attesa di conoscere i ‘particolari’ del blitz è intervenuto il ministro dell’Interno Matteo Salvini su facebook:”Sto lavorando per fermare questo schifo, rimandare a casa questi delinquenti e non farne arrivare altri. Io non mi fermo, buona giornata Amici!” ha scritto il leader della Lega a corredo di un suo scatto mentre mostra una ruspa di plastica.



