Ospedale di Casarano, i lavori di manutenzione bloccano l’accesso. Disagi per gli utenti

Il tetto della ‘camera calda’ all’ospedale Ferrari di Casarano va sistemato, iniziano i lavori e l’accesso ad ambulanze e utenti viene sbarrato.

Un utente, in particolare, ci scrive per descriverci il disagio.

La camera calda di un ospedale, si sa, è un ambiente che, a seconda della stagione, viene riscaldata o rinfrescata evitando sbalzi termici a chi arriva presso la struttura, prima dell’ingresso nei corridoi o nei reparti.

I lavori di manutenzione sono iniziati e da qui i disagi. Il cantiere, ci raccontano, obbligano il passaggio attraverso un piazzale adiacente, senza copertura anche per le barelle. “E se piove o fa freddo?” si chiedono i nostri interlocutori.

In più, ci viene riferito, sono stati anche occupati quasi tutti i parcheggi dei dializzati dal container per il recupero macerie. “L’ ambulanza non può nemmeno entrare perché non regge il peso visto che sotto è un deposito”.

I lavori pare proseguiranno per altri giorni. Gli utenti chiedono che si trovi una soluzione.

Ultima modifica: 12 ottobre 2018 16:47