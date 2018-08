Otranto, fornisce documenti falsi alla reception. Egiziano espulso dall’Italia

Lo scorso fine settimana il traffico in uscita dalla città di Lecce ha evidenziato il primo controesodo estivo. Eppure è stato registrato un altrettanto flusso in entrata per chi sceglie le vacanze di fine agosto/settembre.

Così, continuano i controlli amministrativi da parte della Polizia di Stato in tutta la provincia di Lecce. L’attenzione è rivolta, in particola, verso le persone alloggiate nelle strutture ricettive.

Avviene, pertanto, che durante un controllo amministrativo gli agenti del Commissariato di Otranto hanno scovato un cittadino egiziano che in reception aveva fornito un permesso di soggiorno non corrispondente alla propria identità.

Non solo. Gli agenti hanno anche verificato che a carico del cittadino straniero vi era un decreto di espulsione evidentemente non rispettato.

Dopo la segnalazione, i poliziotti della Divisione Immigrazione della Questura di Lecce hanno avviato l’attività amministrativa finalizzata all’emissione, da parte del Questore di Lecce, di un ordine di allontanamento dal territorio nazionale a carico dell’uomo.

Altri casi nei giorni scorsi

Nei giorni scorsi, grazie alla collaborazione con le altre Forze di Polizia, sono stati emessi altri tre ordini di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di tre cittadini stranieri risultati irregolari sul territorio nazionale, oltre che con precedenti per detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope e per reati contro il patrimonio.

Ultima modifica: 21 agosto 2018 11:28