Alla guida di un Piaggio senza targa e con telaio contraffatto, nei guai 17enne di Squinzano

Arriva un denuncia per un 17enne di Squinzano. I Carabinieri della Stazione di San Pietro Vernotico, infatti, hanno deferito in stato di libertà per ricettazione il giovane.

Nel corso di un controllo alla circolazione stradale, il 17enne è stato sorpreso alla guida di un ciclomotore “Piaggio zip” , privo di targa e con numero di telaio contraffatto.

Il ciclomotore è stato ovviamente sequestrato per i successivi accertamenti. I militari ora stanno svolgendo i dovuti approfondimenti per individuare il proprietario del mezzo e risalire all’episodio di furto.

Ultima modifica: 13 luglio 2018 13:27