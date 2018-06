Piante di marijuana alte quasi un metro, polacco trovato con 358 vasi in casa a Monteroni

Una coltivazione rigogliosa e “d’eccezione” quella che stamattina i carabinieri della stazione di Monteroni di Lecce hanno trovato in casa di un uomo polacco di 29 anni, residente nella cittadina salentina e che risponde al nome di Pavel Pat Sobaszek.

La perquizione e la scoperta

L’uomo, a seguito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di ben 358 vasi contenenti altrettante piante di marijuana dell’altezza di circa 80 cm, oltre a 1253 innesti per nuove semine. Il tutto posizionato con cura in un cortile interno ben soleggiato.

Come da procedura, le piante e il materiale sono stati sequestrati e custoditi presso l’ufficio Corpi di reato, in attesa degli accertamenti dell’Autorità giudiziaria competente.

Il coltivatore è stato arrestato in flagranza e condotto presso il carcere di Lecce.

