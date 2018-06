“Un ubriaco sta picchiando una donna in strada”, una segnalazione fa scattare l’arresto: nei guai 38enne

I fumi dell’alcool, probabilmente, hanno “impedito” ad un 38enne, domiciliato a Napoli, di rendersi conto che stava picchiando la compagna davanti agli occhi increduli del “popolo della notte” che anima, una volta tramontato il sole, il cuore del centro storico. Tant’è che qualcuno, assistendo alla scena, ha chiamato le forze dell’ordine. La telefonata raccontava chiaramente quello che stava succedendo su una strada pubblica, davanti a decine di testimoni: “un uomo sta picchiando una donna”. Non era necessaria nessuna parola in più.

Quando gli uomini in divisa si sono diretti nella zona indicata – tra il convitto Palmieri, la stazione e zona Rudiae – ci hanno messo poco a trovare il 38enne, visibilmente ubriaco, che stava discutendo animatamente con la compagna, una 42enne residente a Trepuzzi. I guai per lui erano solo all’inizio, dato che non era nuovo ad episodi simili.

Identificato, sul suo capo pendeva un provvedimento emesso proprio per aver commesso il reato di violenza nei confronti della compagna. I carabinieri, quindi, lo hanno arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautele in carcere del Tribunale di Roma. Per lui, una volta concluse le formalità di rito, si sono spalancate le porte del Carcere di Lecce, dove è stato accompagnato su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, informata dei fatti dagli uomini del Norm di Lecce.

Ultima modifica: 17 giugno 2018 16:32