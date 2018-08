Prima picchia moglie e figli, poi si getta nel pozzo. Recuperato dai Vigili del Fuoco, l’uomo viene condotto in caserma

Una storia di violenza familiare dai risvolti intricati. A Martano il pomeriggio si è infiammato quando, un cittadino di origini rumene, dopo aver alzato le mani sulla moglie e sui figli, ha tentato di suicidarsi.

Il tentativo di suicidio si è consumato in via Santa Lucia. Qui l’uomo, dopo aver usato violenza sui famigliari, ha tentato di farla finita gettandosi in un pozzo.

Da qui immediato è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Maglie che hanno estratto l’aspirante suicida per fortuna ancora vivo. Probabilmente il pozzo non era molto profondo e quasi asciutto.

Dopo il salvataggio, il cittadino rumeno è stato condotto presso la caserma dei carabinieri di Martano dai militari e qui è stato posto sotto interrogatorio. Sul posto anche i sanitari del 118 al fine di accertare le condizioni dell’uomo.

I rumors in paese non sono pochi, ma aspettano il riscontro delle Forze dell’Ordine. Quel che è certo è che l’uomo era agli arresti domiciliari.

Ultima modifica: 28 agosto 2018 18:31