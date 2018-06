Aggredisce un uomo con cui ha avuto un diverbio e prende a calci la sua auto, follia in strada a San Foca

Lesioni personali e danneggiamento: sono queste le accuse che i carabinieri della stazione di Veglie hanno contestato a F.S., (queste le sue iniziali), un 58enne di Melendugno protagonista di un episodio che ha dell’incredibile. Teatro della follia è San Foca

Tutto è nato da diverbio stradale, scoppiato per futili motivi. Ad un certo punto le parole non sono bastate più al 58enne che ha aggredito il suo rivale (che ha poi denunciato l’accaduto), provocandogli alcune ferite. Da qui, l’accusa di lesioni personali. Non contento ha danneggiato con calci e pugni l’auto usata dall’uomo che gli sono costati anche l’accusa di danneggiamento.

Alla fine è ritornata la calma. Il 59enne è stato deferito in stato di libertà, mentre l’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto dai militari di Veglie che sono dovuti intervenire per sedare gli animi, particolarmente accesi ed evitare anche conseguenze ben peggiori.

Ultima modifica: 6 giugno 2018 17:25