Un video messaggio breve, ma ricco di significato quello che l’Arcivescovo di Lecce, mons. Michele Seccia invia a tutti i leccesi in occasione delle festività patronali. E’ la prima volta che mons. Seccia prende parte alle festività solenni da Arcivescovo e lo fa con parole che inneggiano alla riflessione.

Questa sera mons. Seccia pronuncerà il messaggio alla città dalla cassarmonica di Piazza Sant’Oronzo, prima del rientro dei simulacri dei santi in Cattedrale, dopo la tradizionale processione.

Sabato 25 agosto, alle ore 10.30, l’arcivescovo presiederà l’Eucaristia nel Santuario di Sant’Oronzo fuori le mura (via Adriatica) riaprendola al culto (ma in via ordinaria solo da quando una nuova viabilità ne consentirà più facilmente l’accesso) dopo il lungo periodo di chiusura e di restauro. Il Santuario sorge nel luogo in cui il primo vescovo di Lecce avrebbe subito il martirio nel 68 dopo Cristo.

Ultima modifica: 24 agosto 2018 9:32